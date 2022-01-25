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2021年美墨邊境闖關 近200萬移民被捕創新高

2022/1/25 15:53
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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）今天公布的官方數字顯示，去年12月約有近18萬名移民試圖從墨西哥闖關進入美國而被拘捕。

美國南部邊境12月新增拘押人數17萬8840人，2021年全年累計拘禁近兩百萬人，寫下新高紀錄。

共和黨為此迅速指控民主黨籍總統拜登和副總統賀錦麗（Kamala Harris）製造了「歷史性人道危機」。

共和黨全國委員會（RNC）主席麥丹尼爾（Ronna McDaniel）在一項聲明中表示：「在他們（民主黨）的監督下，人蛇集團猖獗，邊境關務人員不堪負荷，我們的社區更不安全了。」

抵達美國的移民人數在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情初期有顯著減少，但2020年稍晚開始增加，接著在拜登2021年1月就任總統後大增。

拜登進入白宮後，承諾以更人道方式對待移民，導致一些未經移民申請程序的外國人為了逃離貧窮和暴力，更大量湧入美國。

在酷熱夏日，試圖闖關的移民通常會減少；但美國國土安全部（Department of Homeland Security）表示，去年7月間非法橫越美墨邊界的移民中，被攔下的人數創「空前」新高，約20萬人。

這批闖關移民對民主黨政府而言，在人力、後勤和財政上形成巨大挑戰，尤其是拜登政府主張不遣返沒大人陪伴的未成年人。

拜登政府致力改革移民系統，但法案在國會中擱置，預料此一議題在今年11月期中選舉時，將成為重大議題。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110125

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