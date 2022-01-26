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疫情拖累日本財務 資不抵債655兆日圓創歷史新高

2022/1/26 09:08
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（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府昨天公布2020年度國家財務狀況，為因應防疫曾3度追加預算、發行國債，導致負債超過資產655兆2000億日圓（約新台幣161兆8300億元），創下歷史新高。

日本放送協會（NHK）報導，財務省（財政部）為使國家財政更容易被理解，比照民間企業的決算方式公布國家財務狀況。

財務省昨天公布2020年度（2020年4月到2021年3月的會計年度）財務狀況顯示，政府擁有的道路等基礎建設與有價證券等「資產」，比2019年度成長39兆5000億日圓，達720兆8000億日圓。

但另一方面，「負債」增加102兆9000億日圓，達1376兆日圓。

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這使得負債超過資產的資不抵債（債務超過）比前一年度擴大63兆4000億日圓，達到655兆2000億日圓，是從開始公布數據的2003年度以來的最高數字。

報導指出，2020年度因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情防疫，政府3度追加預算，為籌措財源增加發行國債；日本政府在2021年度也編了超過35兆規模的追加預算，財務狀況恐會進一步惡化。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110126

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