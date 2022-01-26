日本第3劑疫苗開打近2月 民間反應不佳進度僅16%

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本從去年12月起開打第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，預定至1月底為約1470萬人施打，但民眾意願不高，至1月23日僅有約16%的236萬人完成接種第3劑。

日本讀賣新聞報導，日本政府規劃為醫療工作人員與高齡者優先接種第3劑疫苗，從去年12月到今年1月底預計為約1470萬人施打，包括醫療工作人員576萬人、65歲以上高齡長者約650萬人，以及64歲以下約244萬人。

為因應傳染力強的Omicron變異株，日本中央政府將原訂第3劑需與第2劑原則間隔至少8個月的時間提前，要求各地方政府提早1到2個月。

但依據中央政府的「疫苗接種紀錄系統」（VRS）紀錄，截至1月23日，僅約236萬人完成接種第3劑，約為規劃接種人數的16.1%。

依行政區域來看，完成比例最高的是山口縣的26.9%，最低的是愛媛縣的9.8%。

報導指出，醫療工作人員中有人因擔憂副作用而遲不接種第3劑。奈良縣內的醫院相關人士說，因為擔心副作用，又要確保醫療能量，因此沒有加緊接種；奈良縣目前第3劑接種進度為10.7%。

此外，也有老人照護設施表示，入住的老人多有罹患認知症等無法確認本身意志者，需要花時間向家人說明與取得同意，很難提早為這些老人接種疫苗。

朝日新聞報導，依據首相官邸（行政中心）官網公布的資料，截至本月24日，僅有總人口的2.1%、262萬9857人完成接種第3劑疫苗。

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報導說，首相岸田文雄本月中旬聽取進度報告時，得知一天僅約接種了1萬劑，感到大為不滿，罕見地大聲質問「（接種第3劑）幾乎完全沒有進展，不能再加快嗎？」

日本東海大學公共衛生學教授金谷泰宏表示，只靠地方政府自行努力，能加快的進度有限，中央政府有必要增加大規模接種會場、減少地方政府負擔；對於副作用的問題，也應好好地出示數據，向民眾說明疫苗的有效性。（譯者：顧荃/核稿：張曉雯）1110126