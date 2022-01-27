美國北約書面回絕俄安全立場 但留下談判之窗

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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國與北約今天以書面正式回絕俄羅斯所提「北約不東擴、烏克蘭不加入」立場，但表明像核軍控、軍演設限等領域依然可談。美方以營造談判空間為由，不公布書面內容。

「紐約時報」指出，拜登政府與北大西洋公約組織（NATO）各自書面回覆俄國。西方給俄國總統蒲亭兩個選擇：一是與華府及包含烏克蘭在內的西方盟國繼續談判，二是走上揮師侵烏之路然後面對美國所謂「毀滅性經濟制裁」。

美國國務卿布林肯表示，美方不會公布書面回覆的內容，「因為我們覺得如能提供各項密談的空間，外交途徑最有機會成功解決危機」。他還說美方期盼俄國也能同意。

綜合法新與路透社報導，美國今天書面拒絕了俄國阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的提案。國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這份文件提出新「外交途徑」，有助解決當前危機。

布林肯表示，文件由美國駐莫斯科大使蘇利文（John Sullivan）親自遞交俄方，書面除回應俄國，也提出美國與盟國的關切事項。

布林肯說：「我們表明致力維護與捍衛的核心原則，包括烏克蘭主權與領土完整，以及國家自行選擇安全擘劃與聯盟的權利。」

他重提透過「互惠」措施解決彼此的安全疑慮，像是減少在歐洲的飛彈、軍事演習透明、西方援助烏克蘭等，但也明確表示，在俄羅斯希望烏克蘭永不加入北約的核心要求上，美國不會改變立場，「我講得夠明白了，北約大門敞開，那是我們的承諾」。

布林肯告訴媒體，美國對後續對話抱持開放，「書面回覆是…確定我們盡可能精準，讓俄羅斯人盡可能清楚了解我們立場、我們想法的好方法，現在書面送過去了，球在對方手上」。

美國表明，俄羅斯要求北約停止東擴與烏克蘭不得加入北約的議題不切實際，但武器控制與建立信心措施等議題倒是可以談。

莫斯科在俄烏邊界集結約10萬大軍，但否認打算入侵之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會否接受西方正式書面表態，攸關這場危機的下一階段發展。

被國際傳真社（Interfax）問到俄羅斯需要多少時間研究北約這份回應時，俄國副外長格魯希科（Alexander Grushko）說：「我們再來看，然後好好研究。對方研究我們的提案也花了將近1個半月。」

布林肯表示，未來幾天會再和俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）談話。他28日將在瑞士日內瓦和對方會面。（譯者：鄭詩韻、陳亦偉）1110127