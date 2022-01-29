日男挾持並槍殺醫師 供稱母過世欲尋死拉人陪葬

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（中央社東京29日綜合外電報導）日本發生罕見持槍挾持醫師並將其槍殺的社會事件，警方目前調查得知，被害醫師曾診治凶嫌的母親，凶嫌供稱因為母親過世想要自殺，萌生殺死醫師及診所人員的想法。

日本放送協會（NHK）報導，家住埼玉縣富士見野市的66歲渡邊宏，涉嫌於27日晚間挾持44歲醫師鈴木純一，在自宅與警方對峙，之後持槍射傷鈴木，被依殺人未遂罪嫌逮捕；但因為鈴木後來死亡，警方已將罪嫌變更為殺人罪移送檢方偵辦。

警方目前調查得知，渡邊宏的92歲母親數年前開始接受鈴木的到府診療，但研判他不滿無法讓母親在家接受用導管補充營養的「經皮內視鏡胃造廔術」（PEG），在母親死亡隔日，找來鈴木及診所相關人士共7人到自家。

根據警方調查的犯案動機，渡邊宏供稱，因為母親過世，「人生接下來沒有什麼好事所以想自殺，但又不想一個人死，所以萌生先殺死醫生跟診所人員，之後再自殺」的想法。

警方研判凶嫌因長年照顧的母親死亡而犯案，正調查事件詳細經過。

讀賣新聞報導，警方表示，鈴木負責凶嫌母親生前的診療工作，研判兩人在診療等方面意見相左。

渡邊宏的母親本月26日過世後，他在27日晚間把鈴木等7人找來家中，並事前準備好做案槍枝及催淚瓦斯噴霧罐，警方因此研判他是預謀犯案。

負責調查的相關人士透露，在渡邊宏挾持人質與警方對峙近11小時期間，他曾向負責談判的警方人員表達尋死之意。不過，他最後被逮捕時毫髮未傷。

據了解，鈴木曾勸渡邊宏讓母親住院接受治療，但他認為應繼續在自家接受照護；渡邊宏從2021年1月以來，曾透過電話向鈴木所屬醫師會的諮詢窗口進行10多次諮詢。

TBS電視台報導，鈴木在渡邊宏的母親死亡當天，曾前往他家中進行死亡確認，警方正在調查兩人當時是否曾發生爭執，成為犯案動機。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110129

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