BBC同意調薪32% 伊斯坦堡員工罷工劃下句點

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（中央社記者何宏儒安卡拉30日專電）英國廣播公司與其伊斯坦堡辦事處員工最新一輪勞資協商達成今年調薪32%，並且提高員工福利的協議，自去年12月中旬展開的土耳其13年來首見媒體罷工劃下句點。

土耳其近幾個月來物價漲勢迅猛，英國廣播公司（BBC）伊斯坦堡辦事處十幾位員工對公司原先宣布的調薪幅度不滿，去年12月間展開罷工。

罷工員工為土耳其記者工會（TGS）會員，TGS因此參與勞資協商。半島電視台（Al Jazeera）報導，資方同意調薪幅度從原來的20%增至32%，資方負擔的私人醫療保險對象涵蓋勞工家屬、提高午餐津貼額度，資方並承諾每年為員工支付最高1200里拉（約90美元）眼鏡費，勞資終於達成協議。

TGS主席杜爾穆什（Gokhan Durmus）指出，BBC連續兩年調薪幅度遠低於通貨膨脹率，勞方在與資方集體談判失敗後決定展開這場土耳其13年來首見的媒體罷工。

杜爾穆什指出：「這是土耳其自從2009年以來第一場媒體罷工，而且還是在英國廣播公司伊斯坦堡辦事處。在土耳其的國際媒體沒有發生過罷工。」他表示，不管對於任職國際或本地媒體的記者而言，這場罷工給未來提供範例，有其重要性。

BBC員工去年12月中旬宣布展開罷工，並且在伊斯坦堡貝伊奧盧區（Beyoglu）的辦公室外拉起布條。

里拉兌美元匯價去年貶值44%，直到去年12月20日政府宣布因匯價波動而對里拉存戶造成的損失由國家補償，里拉匯價才止貶持穩。

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土耳其去年12月通膨率高達36.08%，創2002年9月以來新高；其中「交通」、「糧食與非酒精飲料」分別年增53.66%、43.8%。

由於電價、天然氣價和油價顯著上揚，物價全面飆漲，民眾實際購買力嚴重下跌，民眾日子難過，在雪中排隊購買由政府進行價格補貼的麵包。為了挽救支持度，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）去年12月16日宣布，將今年基本工資一口氣大幅調漲50.4%，成為4250里拉（約313美元）。（編輯：曹宇帆）1110131