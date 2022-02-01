巴西聖保羅大雨 至少24人死亡

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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）根據巴西聖保羅州民防廳，30日凌晨的大雨在聖保羅多個城市造成至少24人死亡，約660戶家庭無家可歸。氣象預測，未來幾週還會出現大雨。

聖保羅州長多利亞（João Doria）向10個受災最嚴重的城市發放巴西幣1500萬元（約新台幣7853萬元），聖保羅區域發展廳長維諾里（Marco Vinholi）指出，這筆款項將用於社會租金、斜坡工程和瀝青重組。

聖保羅州民防廳今天在一份聲明中說：「除了造成死亡外，惡劣天氣還導致大約660戶家庭無家可歸或流離失所。目前受害者中有8名兒童，7人受傷，8人失蹤。」

據消防部門稱，30日零時起至23時59分，共接獲136個大樹倒塌通報電話，52個河水倒灌和淹水電話，114個土石流和房屋坍塌電話，11人獲救，3人持續失蹤。

聖保羅都會地區佛朗哥達侯夏市（Franco da Rocha）土石流災情最嚴重，至少8人慘遭活埋。

聖保羅自來水廠（Sabesp）今天發布技術聲明指出，位於佛朗哥達侯夏與麥里波拉市（Mairiporã）之間的拜華卡斯楚水庫（Represa Paiva Castro）蓄水量已達到81.6%，開閘洩洪的風險迫在眉睫，建議居住在洪水風險地區的民眾前往親友家避難。

聖保羅都會地區的藝術小鎮恩普（Embu das Artes）今天凌晨也發生一場土石流，導致一家三口慘遭活埋，另外4人獲救。

根據民防廳，聖保羅州內陸城市華澤亞包利斯塔（Várzea Paulista）發生土石流，造成5人死亡，其中包括3名兒童。

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蒙特莫爾（Monte Mor）市政當局則因暴風雨宣布進入公共災難狀態，暫停原訂於今天的返校日。

國家氣象研究所（Inmet）天氣預報部門主管狄尼茲（Assis Diniz）表示，因受到南大西洋輻合帶（SACZ）影響，巴西東南地區─主要是聖保羅和米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）─未來幾週還會出現大雨，每天降雨量可達100毫米，部分地區土壤潮濕，有可能發生土石流。（編輯：黃自強）1110201