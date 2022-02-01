人虎衝突頻繁 印度老虎復育有障礙

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（中央社記者林行健新德里1日專電）全球約75%野生老虎棲息在印度，但數量也只有將近3000隻。印度政府努力推動復育，但人虎衝突與盜獵一直是這項工作的主要障礙。

印度政府為拯救瀕臨絕種的孟加拉虎，於1973年推出「老虎計畫」（Project Tiger）。經過近50年的執行，境內從一度只剩不到1500隻的老虎，現已復育至2967隻，使印度成為全球75%野生老虎的家園。

然而，老虎計畫主要是透過劃定保育區來保護老虎，已設有51個。但保育區範圍大，最小的也相當於1.7個台北市，無法全面圍欄，導致老虎偶爾進入周邊村莊覓食或蹓躂，於是就發生人虎衝突。

印度國家老虎保育局（NTCA）資料顯示，印度在2021年共有127隻老虎死亡，其中62隻是死在保育區外；就今年前6天而言，有3隻老虎死亡，兩隻死在保育區外。

雖然NTCA未公布這些老虎的死亡原因，但印度多家媒體報導，牠們多是死於盜獵、意外以及人虎衝突。

根據印度媒體報導，光是去年12月就發生兩起老虎盜獵案，但警方只逮捕了涉及其中一案的4嫌。

印度動物學家卡蘭斯（Ullas Karanth）曾發表文章指出，一些地區的老虎盜獵事件在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發後增加，原因可能是保育區巡邏人員因防疫規定減少活動、偏鄉民眾失業，以及村民需要狩獵果腹。

世界自然基金會（WWF）與聯合國環境規劃署（UNEP）去年7月發表「大家的未來：人與野生動物共存的必要性」報告，提到老虎偶會越界獵食人類飼養的家禽或牲畜，招致人類報復，這類事件占野生老虎死亡率的5成。

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這份報告也舉印度北方省（Uttar Pradesh）的畢里希特老虎保育區（Pilibhit Tiger Reserve）為例，印度人對野生動物的容忍，使得老虎不時離開叢林到農地遊蕩。一旦發生老虎咬人事件，村民就會以下毒或其他方式殺虎。

為解決人虎衝突問題，印度環境部不久前表示會增設或擴大保育區。但這又引出受影響居民的遷徙問題。如果這些居民是原住民，而政府要徵用的地是他們的祖地，問題將更加複雜。（編輯：馮昭）1110201