虎年看虎 印度野生保育區一天逛不完

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（中央社記者林行健新德里1日專電）虎年到來，想看野生虎可考慮前來印度，這裡有超過50個老虎保育區，面積最小的有台北市的1.7倍大，一天的時間也逛不完，是深度叢林探險的好地方。

提到印度，大多數人馬上聯想到泰姬瑪哈陵。但印度面積超過328萬平方公里，橫跨的經緯度甚廣，地貌與天候多元，值得旅遊的地方自然也多，眾多的老虎保育區就是其中之一。

根據印度國家老虎保育局（NTCA）的資料，印度共有51個老虎保育區，面積最小的有464平方公里，相當於1.7個台北市；最大的更是達3296平方公里，比新北市加桃園市還要大。

中華民國駐印度代表處教育組長陳立穎向中央社表示，全印度目前有近3000隻老虎，分散在各個保育區，想看老虎最好先做功課，依季節、天候及其他因素，判斷從哪個入口進去看到老虎的機率比較大。

印度老虎保育區大，他說：「打個比方，從宜蘭或是從新竹進去差很多。」

隨同家人到印度、已造訪過多個保育區的小朋友陳泰瑞則分享，許多人對印度有刻板印象，但其實印度樣貌多元，也有很多值得其他國家學習的地方，動物保護就是其中之一。

陳泰瑞說，除了老虎保育園之外，印度的吉爾叢林（Gir Forest）是全世界除了非洲以外，唯一可以找到野生獅子的地方；首都德里也是全球鳥類棲息數第2多的城市。

在德里從事旅遊業的洪沛妤告訴中央社，在眾多老虎保育園當中，倫滕波爾國家公園（Ranthambore National Park）是老虎密度最高的一個，幾乎保證可以看到，也因此最熱門，通常要在參觀的數週前就要預訂門票。

洪沛妤說，老虎通常在清晨和傍晚兩個時段現身覓食，遊客搭乘國家公園的「開放式」吉普車入園，導遊會根據鹿、猴、鳥類的聲音，或是泥地上的足跡來判斷老虎的行蹤，發現之後便通報其他車上的導遊。

她補充，倫滕波爾國家公園不只有老虎，還有40多種哺乳類動物和200多種鳥類，「沒有商業觀光氣息，園區很原始、很有叢林感。」

印度很早就致力老虎保育，根據1972年野生動物保育法，各省政府應擬定老虎保育計畫，並提供適合的棲息地作為保育區。

截至去年7月，印度已有14個老虎保育區通過世界自然基金會（WWF）的老虎保育評估標準（CATS）認證，顯示保育水準已與世界接軌。喜愛老虎的民眾不妨在疫情過後來印度作客。（編輯：馮昭）1110201

印度致力復育老虎，設有51個老虎保育區。圖為遊客導覽車排隊進入倫滕波爾國家公園準備賞虎。（台僑洪沛妤提供，攝於2020年2月）中央社記者林行健新德里傳真 111年2月1日

印度致力復育老虎，現設有51個老虎保育區。圖為倫滕波爾國家公園內一隻孟加拉虎，行經多輛遊客導覽車。（台僑洪沛妤提供，攝於2020年2月）中央社記者林行健新德里傳真 111年2月1日

印度致力復育老虎，設有51個老虎保育區。圖為倫滕波爾國家公園內的鹿群。（台僑洪沛妤提供，攝於2020年2月）中央社記者林行健新德里傳真 111年2月1日