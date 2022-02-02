巴西聖保羅捷運工地坍塌 無人受傷

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（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西聖保羅市北區切黛河環河公路（Marginal Tietê）捷運6號線橙線工地旁，瀝青路面今天坍塌並形成一個大坑洞。目前不清楚是什麼原因造成坍塌。

消防部門表示，現場所有工人都已逃出來，沒有人受傷，兩名接觸過髒水的工人已送醫檢查是否感染疾病。

聖保羅捷運6號線橙線工程是由聖保羅州政府與西班牙公司Acciona以公民營合作夥伴關係（PPP）組成的「大學專線特許經營商」（Linha Uni）負責，於2019年得標後接續之前中斷的捷運工程。這份價值巴西幣1500萬元（約新台幣7918萬元）的合同規定購置22列車以及運營與維護這條路線19年的權利。

這起意外的原因尚不清楚。Linha Uni特許經營商在一份聲明中表示，6號線橙線工程通風通道和緊急出口井附近的一個汙水收集器破裂，已針對這問題採取應急措施。

聖保羅自來水廠（Sabesp）表示，這起事件涉及汙水超級管道（ITI-7）破裂，它長約7.5公里，寬3.4公尺，高2.65公尺，是清理切黛河（Rio Tietê）項目的一部分，所以導致大量髒水流入捷運隧道，但切黛河河床沒有損壞。

根據捷運廳長賈利（José Galli），破裂的管道穿過捷運隧道，土壤支撐不住結構的重量，造成坍塌。由於這條管道比潛盾機挖掘的位置高出3公尺，不會受到設備影響，破裂原因尚不清楚。

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風險管理專家波特拉（Gerardo Portella）接受環球新聞（GloboNews）訪問表示，可能在監測土地狀況上出現缺失，由於聖保羅正值雨季，可能影響工地土壤的飽和度，不能以周圍土木建築的完整方式容納雨水，開始分崩離析，失去堅固性，有必要驗證整個環境。

2007年，聖保羅捷運4號線黃線建築工地坍塌，導致西區松林河環河公路（Marginal Pinheiros）旁出現一個直徑80公尺的大坑洞，7人被活埋。（編輯：郭中翰）1110202