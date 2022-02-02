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幾內亞比索爆流產政變 總統：局勢已獲控制

2022/2/2 09:44
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（中央社幾內亞比索首都比索1日綜合外電報導）西非國家幾內亞比索總統恩巴洛今天挺過一場未遂的政變，他說，目前情況已獲控制，但有許多安全部隊成員在抵禦這次針對民主的攻擊行動中喪生。

綜合路透社和法新社報導，恩巴洛（Umaro Sissoco Embalo）稍早在一處政府建築內主持內閣會議，附近爆出槍響，之後好幾小時情勢一直不明朗，期間非洲聯盟（African Union）和西非經濟共同體（ECOWAS）相繼出面譴責所謂「未遂政變」。

一星期前，另一個西非國家布吉納法索的軍方同樣展開行動，廢黜總統。

幾內亞比索總統臉書（Facebook）專頁晚間公布一段影片，恩巴洛在片中表示，攻擊者在內閣會議剛結束時企圖闖進建築物內，但已被擊退。

他說：「這不僅僅是一場政變，而是試圖殺害總統、總理和所有閣員。」

他補充說，這場攻擊行動「事前經過周詳計劃和組織，可能與涉及毒品走私的人員有關」。他沒有提供更多細節。

他表示，部分涉案人員已經被捕，但並不清楚確切人數。

恩巴洛同時在推特（Twitter）推文說，「我很好，感謝老天」；他還表示政府已控制住局勢。（譯者：蔡佳敏/核稿：曾依璇）1110202

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