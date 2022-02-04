日本農產食品出口額首度破兆 台灣為第4大買主

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本農林水產省今天公布，2021年農林水產品、食品出口額比上一年成長25.6%，首度突破1兆日圓（約新台幣2454億元）。以銷往國及地區出口額來看，台灣位居第4。

日本朝日新聞報導，農林水產省公布，2021年農林水產品與食品出口額較上年成長25.6%，達1兆2385億日圓（約新台幣3039億元），連續9年創新高，也是一年間出口額首度突破1兆日圓大關。

日本2021年農產品及食品銷往的國家和地方出口額前4名依次是中國2224億日圓、香港2190億日圓、美國1683億日圓、台灣1245億日圓。

分析出口額大增的原因為家庭透過網購等方式購買日本產食品情況增多，加上美國和中國等地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，外食需求漸回升。

以品項來看，出口額最多的酒品類飲料，日本威士忌在世界上的知名度提升，因此出口量大增。

日本政府設定的農林水產及食品出口額目標在2025年達2兆日圓、2030年達5兆日圓。（編輯：林憬屏）1110204