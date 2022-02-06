札幌24小時降雪創紀錄 電車停駛巴士站大排長龍[影]

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日本北海道札幌市到6日下午2時止的24小時降雪量創紀錄，打亂札幌市陸上交通。（圖取自twitter.com/jrhokkaido_info）

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本北海道札幌市到今天下午2時止的24小時降雪量創紀錄，造成包括往來新千歲機場的電車被迫停駛，許多想前往機場搭機的旅客，只能大排長龍苦等巴士。

日本放送協會（NHK）報導，受到強烈冬季型態氣壓分布影響，日本從北海道到中國地方（位於本州島西部）靠日本海側地區持續降雪。目前已知在秋田縣及富山縣造成2人不幸在除雪時罹難。

札幌市截至今天下午2時止的24小時降雪量高達60公分，創1999年開始統計以來新高紀錄；目前積雪也達到131公分，時隔8年再逾1公尺。

岐阜縣關原町目前積雪達84公分，創1997年開始統計以來新高紀錄；滋賀縣米原市積雪也來到81公分，相當接近之前創下的積雪紀錄。

新潟縣津南町到今天積雪已達349公分，是2015年2月以來再度積雪逾3公尺。

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朝日新聞報導，大雪打亂札幌市陸上交通，不少電車因為除雪作業被迫在中途站臨時停靠；往來札幌車站與新千歲機場的機場快線，許多車班到今天晚間都停駛。

電車停駛又必須前往機場的民眾，中午就在札幌市區的巴士站大排長龍等候搭乘巴士。排在隊伍前方準備返回愛知縣的40歲女性說，已等了兩個半小時，雖然提前出門，但還是很怕趕不上下午的飛機。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110206