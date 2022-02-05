強烈寒流襲日本 北陸大雪6小時積30公分

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京5日綜合外電報導）日本受強烈寒流侵襲，北陸地區等地積雪遽增，長野、岐阜、福井、滋賀發布大雪警報，部分地區6小時積雪達30公分；預料到明天都將持續降雪，東海地區平地也可能下大雪。

日本民間氣象網站Weather News報導，受冬季氣壓增強與日本上空強烈寒流影響，從北海道至九州靠近日本海側地區將出現大範圍降雪；被稱為「日本海極地氣團輻合帶」（日本海寒帶氣團收束帶，JPCZ）的長條狀雲系為北陸地區與長野縣北部等地帶來大雪。

截至上午11時，6小時內積雪多處超過30公分，包括新潟縣妙高市關山積雪34公分、長野縣野澤溫泉村36公分等；野澤溫泉村的累計積雪達207公分，時隔7年再度積雪達200公分。

接下來JPCZ雲系將往東海地區擴大，長野縣、岐阜縣、福井縣、滋賀縣等地發布大雪警報。

大雪也對交通造成影響，如東海道新幹線誤點等。

京都新聞報導，名神高速道路在滋賀縣與岐阜縣區間，因積雪驟增，雙向暫停通行，大型拖車、貨車等多部車輛動彈不得；北陸自動車道也有部分路段無法通行。

日本放送協會（NHK）報導，預料明天仍將持續降雪，強烈寒流將朝太平洋側方向移動，東海地區等地的平地也將會下大雪，甚至可能在短時間內形成大量積雪；日本海側積雪恐達平均值的2倍以上。

氣象廳呼籲民眾對大雪與交通影響保持警戒，注意從屋頂、樹上掉下來的積雪、電線，以及雪崩等意外狀況。（譯者：顧荃/核稿：施施）1110205