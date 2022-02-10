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東京大型接種中心每天增至打5000人 日防長視察

2022/2/10 23:16
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（中央社記者楊明珠東京10日專電）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，政府設的東京大型接種中心今天起每天打疫苗人數增加到5000人左右。防衛大臣岸信夫今天到場視察，籲民眾盡早打第3劑疫苗。

岸信夫今天傍晚到防衛省（相當於國防部）自衛隊負責營運的東京大型接種中心視察，1月31日開啟，起初每天打疫苗人數720人，2月7日起擴增至每天2160人，但開放預約後，人數很快就預約滿額。日本政府決定今天起每天可打疫苗人數擴至5040人。

岸信夫在視察後對媒體表示，打第3劑疫苗是預防確診發病、預防重症化的關鍵，只要18歲以上、持有接種通知單者，都可以到自衛隊營運的大型接種中心打疫苗。

東京大型接種中心位於大手町合同廳舍（類似政府聯合辦公大樓）3號館，施打美國莫德納（Moderna）製疫苗，原則上營運至7月31日止。

防衛省表示，截止本月20日為止的接種名額已被預約額滿。

日本被指是先進國家當中民眾打第3劑疫苗比例最低的國家，首相岸田文雄本月7日首度明確設定「盡可能早日達成1天100萬次接種的目標」。

日本政府設立由自衛隊負責營運的大規模接種中心去年5至11月曾在東京、大阪實施。當時東京每天可接種1萬人，大阪5000人。這次大阪大型接種中心設於大阪市內的民間大樓「堺筋八木大樓」，2月7日啟動。（編輯：張佑之）1110210

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