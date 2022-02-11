調查國會遇襲 傳發現白宮電話記錄與實際有出入

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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）紐約時報報導，美國國會眾院特別委員會調查去年1月6日國會遇襲案，發現白宮正式通聯紀錄與實際有出入。在調查人員確知當時總統川普打過電話的數小時間，卻幾乎沒有留下紀錄。

紐時（New York Times）今天報導，調查人員尚未發現官方紀錄遭到篡改或刪除的證據，但也引述兩名熟知電話紀錄的人士指出，眾所周知，川普都是使用他個人或旁人的行動電話。

電話紀錄與事實的出入，恐怕會使眾院調查人員在了解國會遇襲時川普的所有作為趨於困難。

不過眾院調查人員已透過訊問其他目擊者，取得了電話和其他通訊的相關資料。

路透社報導，去年8月，國會調查人員要求35家電話、電郵與社群媒體公司保存一切可能與調查有關的紀錄。上個月，調查人員並對若干社群平台發出傳票，要求調閱資料，包括臉書（Facebook）母公司Meta、Google母公司Alphabet、推特（Twitter）和Reddit。

美國有線電視新聞網(CNN）上月也報導，特別調查委員會已發出傳票，調閱了川普次子艾瑞克（Eric Trump）及長子唐納（Donald Trump Jr.）未婚妻季伏爾（Kimberly Guilfoyle）的電話號碼相關紀錄。

在紐時發出這則報導之前，川普曾發表聲明，再次譴責國會調查委員會，並稱這項調查是對他的政治攻擊。（譯者：紀錦玲/核稿：張佑之）1110211