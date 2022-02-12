諷刺總統批評部長 土耳其記者遭求處近12年重刑

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（中央社記者何宏儒安卡拉11日專電）土耳其知名記者卡巴斯在電視節目中以俗諺諷刺總統艾爾段並且批評兩位部長，檢方依侮辱總統、侮辱公職人員等罪名，一共對她求處11年8個月重刑。

52歲的卡巴斯（Sedef Kabas）上個月在電視節目中針對艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）評論稱，「牛登基了也不會變成國王，只會把皇宮變成牛舍」，並且在社群網站推特對逾90萬名追蹤者貼出同一句話，三更半夜遭到警方拘捕。

「發言人報」（Sozcu）網站報導，伊斯坦堡檢察官辦公室今天在起訴書中以侮辱總統罪對卡巴斯求處7年重刑，並就她對內政部長索魯（Suleyman Soylu）、運輸和基礎設施部長卡拉伊斯馬伊歐魯（Adil Karaismailoglu）的言論，以侮辱公職人員罪求處4年8個月徒刑。

獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，新聞業婦女聯盟（Coalition for Women in Journalism）、37個新聞自由相關團體和多名記者今天稍早呼籲土耳其釋放卡巴斯。

聯合聲明指出：「毫無事實根據地對這位知名記者進行監禁，當地和國際新聞自由組織，以及捍衛新聞自由人士對此廣為譴責。」

土耳其法律規定侮辱總統可處1至4年徒刑。卡巴斯遭控多項「侮辱總統」罪名。

據司法部，當局2020年針對3萬1297起侮辱總統指控展開調查，起訴7790案、定罪3325案，有關數字較前一年略低。

自從艾爾段2014年擔任總統以來，共進行了16萬169起侮辱總統罪調查，起訴3萬5507案、定罪1萬2881案。（編輯：周永捷）1110212