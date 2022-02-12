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美俄外長將對話 為化解烏克蘭危機進行最後努力

2022/2/12 18:07
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（中央社斐濟納迪12日綜合外電報導）美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，他今天將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）對談，為阻止俄國可能入侵烏克蘭進行最後努力。

布林肯在斐濟舉行的記者會中表示：「我們不斷看到令人十分不安的跡象，顯示俄國正使緊張情勢加劇，包括增派軍隊抵達烏克蘭邊界附近。」

他說：「如果俄國真心希望，透過外交手段和對話來化解這場他們自己引起的危機，我們也願意配合。」

「但在作法上，必須是緩和緊張情勢。到目前為止，我們只看到俄方升高緊張。這是個關鍵時刻，我們準備因應一切狀況。」

布林肯重申，如果俄國入侵烏克蘭，美方和盟邦將「迅速」對俄國施加懲罰制裁。布林肯昨天在澳洲墨爾本警告，俄軍「隨時」可能入侵烏克蘭，包括在目前北京冬奧期間。冬奧將於2月20日閉幕。

他說：「我們不知道俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）是否已做出入侵決定，但我們知道，他已經做好快速發動入侵的準備。」（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110212

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