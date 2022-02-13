俄羅斯烏克蘭緊張 戰略利益棘手艾爾段艱難決定

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（中央社記者何宏儒安卡拉13日專電）俄羅斯恐入侵烏克蘭，夾在兩個黑海鄰國間的土耳其難以抉擇。土耳其總統艾爾段和身邊人與烏、俄有著千絲萬縷戰略利益，身處棘手十字路口的他恐怕很快得做出重大決定。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2014年兼併克里米亞半島後，土、烏關係突飛猛進，數十萬當地突厥民族韃靼人（Tatars）逃到土耳其。艾爾段也意識到與俄羅斯這個鄰居和朋友關係不無重回第一次世界大戰期間敵對態勢的可能，或至少認為對方恐將成為威脅。

一年後，俄羅斯以貿易禁運、取消旅行團出團、限制土企在俄活動等方式制裁土耳其，作為對土耳其擊落俄羅斯戰鬥機的回應。逾8個月制裁造成土耳其經濟數以百億美元計傷害，讓土耳其吃足苦頭。

艾爾段2016年致函蒲亭道歉後，雙邊關係反而蒸蒸日上。土耳其甚至採購俄製S-400防空飛彈系統，還因此與華府和北大西洋公約組織（NATO）嫌隙日深。

儘管如此，安卡拉在利比亞內戰立場上與莫斯科相左；在外高加索納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）戰事中雙方分別支持敵對陣營；在敘利亞衝突中兩國表面合作，但俄方要求土方履行清除伊德利布省（Idlib）武裝民兵的協議，土方則要求俄方停止支持敘利亞庫德族。

俄羅斯可能入侵烏克蘭，恐為安卡拉和莫斯科開啟新衝突戰線。

連接俄羅斯和土耳其的「土耳其溪天然氣1號管線」（TurkStream Line 1）、「土耳其溪天然氣2號管線」（TurkStream Line 2）幾近興建完成，將俄羅斯天然氣輸送到土耳其、保加利亞、塞爾維亞、北馬其頓，管線預定延伸匈牙利和羅馬尼亞。

耗資數十億美元興建的這些管線使得土耳其成為俄羅斯對歐洲出售天然氣的樞紐。但是與此同時，烏克蘭卻因此失去天然氣通過國境的可觀權利金。

與此同時，有別於經過烏克蘭的「北溪天然氣1號管線」（Nord Stream 1），俄羅斯興建的「北溪天然氣2號管線」（Nord Stream 2）繞過烏克蘭，經波羅的海前往歐洲第一大經濟體德國。美國總統拜登已經警告，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，將對北溪2號實施制裁。

艾爾段正身處棘手十字路口的正中央：通過土耳其前往歐洲的天然氣管線若遭到制裁，將對土耳其經濟造成重大傷害。但若決定不參與有關制裁，將使得土耳其冒著直接遭到制裁的風險，而且勢必導致裂痕已深的安卡拉—華府關係雪上加霜。

截至目前艾爾段展現出與烏克蘭團結一致姿態。他上週在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時矢言繼續力挺烏克蘭，並且重申斡旋烏、俄緊張立場。

只是艾爾段想做調人的抱負一直無法實現：蒲亭寧可直接跟拜登談；拜登似未展現信賴艾爾段能夠終結危機的跡象。

尤其莫斯科就安卡拉對基輔出售拜拉克塔TB2攻擊無人機（Bayraktar TB2）一事大為光火（同型機2020年幫助亞賽拜然打贏納戈爾諾．卡拉巴赫戰爭）。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）甚至認為安卡拉此舉鼓勵基輔軍國主義。報導稱，烏克蘭採購20架這款無人機系統，前6個系統已於2018年交付。

生產上述無人機的公司首席技術長塞爾柱克（Selcuk Bayraktar）是艾爾段女婿。

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另一家與烏克蘭淵源頗深的土企、電信龍頭Turkcell的烏克蘭分公司Lifecell為當地第3大電信業者，土耳其政府持股Turkcell逾26%。逾700家土資企業在烏克蘭投資總額逾40億美元，兩國上週簽署自由貿易協定。

艾爾段自己和身邊人與烏克蘭和俄羅斯有著千絲萬縷戰略利益，但是他很可能很快得做出重大決定。若俄羅斯決定入侵鄰國，土耳其將與西方國家立場一致嗎？或者它將保持中立，儘管土耳其得因此在經濟上付出沉重代價？（編輯：韋樞）1110213