印度1月出口成長36.76% 工程貨品居首

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度今年1月出口值為614億1000萬美元，較去年同期成長36.76%，以工程貨品為最大出口項目，但基於進口值同樣居高不下，使得對外貿易維持在逆差。

印度商業與工業部（Ministry of Commerce and Industry）今天公布1月對外貿易數字，其中印度貨物出口值為345億美元，服務出口值為269億1000萬美元。

在貨品項目出口值方面，工程貨品出口值達92億29萬美元，高居第一；石油產品以41億7002萬美元居次、珠寶及首飾以32億3147萬美元排列第三。

就成長比率而言，咖啡以101.22%成長高居第一，出口值9225萬美元；石油產品成長95.23%居次、棉花及紡織品以42.40%成長排列第三，出口值13億8779萬美元。

另方面，印度1月進口值為677億6000萬美元，較去年同期成長30.54%，對外貿易赤字達到63億5000萬美元，較去年同期的70億美元赤字改善9.30%。

印度最大宗進口項目為石油、原油及相關產品，金額達119億5942萬美元；其次是電子產品，76億5545萬美元；排列第三的是電動及非電動機械，40億3187萬美元。

這份報告並未公布印度出口及進口市場的排名，但根據印度商工部網站去年12月資料，台灣是印度排名第36的出口市場，當月對台出口值為2億7766萬美元，較2020年同期成長96.92%。

台灣是印度去年12月排名第24的進口市場，自台進口貨品價值為6億8182萬美元，較前一年同期成長70.48%。（編輯：黃自強）1110215