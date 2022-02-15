德俄領袖會談登場 商討烏克蘭危機與能源問題

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭與德國總理蕭茲今天在莫斯科會晤，這是長達數週致力緩和烏克蘭局勢的外交努力中最新一場會議。

在會談正式開始前，蒲亭表示：「很不幸地，我們必須花費大量時間解決歐洲局勢與安全相關問題，包括烏克蘭危機。」他還預告，能源問題也將納入討論議程。

蕭茲（Olaf Scholz）也說，「很明顯，我們必須討論歐洲安全相關的困難狀況。」

法新社報導，繼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）之後，進入克里姆林宮前，蕭茲也拒絕接受克宮的COVID-19篩檢，並改由自家醫療團隊的醫師負責檢驗。

會談登場前一天，蕭茲（Olaf Scholz）才剛訪問烏克蘭首都基輔（Kyiv），向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表達支持。馬克宏上週也前往莫斯科親自會晤蒲亭。

西方國家曾警告莫斯科，一旦俄國攻擊烏克蘭，他們可能針對北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）實施制裁。

克宮今天稍早證實，演習結束後，已撤回俄烏邊境的部分俄軍，此舉屬於計畫的一部分，且克宮將繼續在自認合適狀況下在境內調動軍隊。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110215