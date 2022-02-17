瓜地馬拉規模6.2震後3人心臟病發亡 2.5萬人受災
2022/2/17 08:57（2/17 09:40 更新）
瓜地馬拉16日凌晨發生規模6.2地震，強震造成山崩，土石掉落。影響將近2萬5000人，並導致3人心臟病發身亡。（圖取自twitter.com/ConredGuatemala）
（中央社瓜地馬拉市16日綜合外電報導）瓜地馬拉有關當局表示，西部地區今天凌晨發生規模6.2地震造成災損，影響將近2萬5000人，並導致3人心臟病發身亡。
法新社報導，震央在瓜地馬拉沿海地區埃斯昆特拉（Escuintla），位於首都瓜地馬拉市西南方不到100公里處，震源深度84公里。
美國地質調查所（USGS）表示，測得地震規模6.2，不過瓜地馬拉有關當局提供的數字是更強的6.8，之後發生一起規模4.8的餘震。
根據救難單位說法，這起強震造成山崩，土石掉落路上，眾多房屋受損，約3萬1300人遭遇停電。
官員表示，3名女性心臟病發身亡與地震有關，但未說明關聯性。
毗鄰瓜地馬拉的薩爾瓦多共和國和墨西哥南部也感受到搖晃。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110217
瓜地馬拉16日凌晨發生規模6.2地震，造成房屋受損。（圖取自twitter.com/ConredGuatemala）
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