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瓜地馬拉地震規模6.2 建物倒塌壓車、落石遍地

2022/2/16 17:18（2/16 18:32 更新）
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瓜地馬拉西部16日凌晨發生規模6.2地震。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
瓜地馬拉西部16日凌晨發生規模6.2地震。（圖取自美國地質調查所網頁earthquake.usgs.gov）
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（中央社瓜地馬拉市16日綜合外電報導）美國地質調查所（USGS）表示，中美洲國家瓜地馬拉西部今天凌晨發生規模6.2地震。當地傳出的影像顯示，有建物傾倒瓦礫壓住一旁的汽車，路面上遍布落石。

這起地震震源深度84公里，震央位於首都瓜地馬拉市（Guatemala City）西南方不到100公里處。

歐洲地中海地震中心（EMSC）則表示，瓜地馬拉今天發生規模6地震，震源深度96公里。

根據英國「鏡報」（The Mirror）引述的報導，瓜地馬拉當地時間凌晨1時12分發生地震後，1時50分、1時56分接連遭規模5和4.8的餘震襲擊。

鄰國薩爾瓦多和墨西哥也有震感。

今晨在托托尼卡潘市（Totonicapán）拍攝到的畫面顯示，一座建物傾倒後，掉落的瓦礫壓住一台車。另有影像顯示路面上出現落石，以及救難人員在瓦礫堆中挖掘。

瓜地馬拉位於3個板塊交會處，常有地震風險。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110216

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