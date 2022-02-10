政院提修法 既有建物耐震評估未改善將開罰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

行政院會10日通過修法提案，將既有建築物的「構造」安全納入應改善項目，若不符規定且未改善，最高可開罰新台幣30萬元。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北10日電）行政院會今天通過修法提案，將既有建築物的「構造」安全納入應改善項目，若不符規定，並經耐震評估應予改善，將強制要求補強；未改善者，最高可開罰新台幣30萬元。

為因應107年2月6日花蓮地震災害，加強原有合法建築物的構造安全，行政院會今天通過內政部擬具的建築法第77條之1修正草案，將送請立法院審議。

內政部院會後發布新聞稿表示，依建築物公共安全檢查簽證及申報辦法，民國88年12月31日以前取得建照的特定用途建築物，如旅館、醫院、百貨公司、學校、商場、量販店等，樓地板面積累計達1000平方公尺以上且單一所有權者，均強制辦理耐震能力評估檢查及申報。

內政部說，但現行建築法第77條之1，未加以規範辦理耐震能力評估檢查不合格後的處理方法，因此修法新增，將既有建築物的「構造」安全納入應改善項目。

內政部指出，這次修法，未來既有建築物若不符現行規定，並經耐震評估檢查應予改善，將強制要求改善及補強；若屆期未改善者，可處6萬元至30萬元罰鍰，並得連續處罰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

行政院發言人羅秉成今天在行政院會後轉述，蘇貞昌裁示，鑑於老舊建物數量不斷升高，建物耐震情形亟待加強，為回應各界對居住安全的期待，加強建築物的構造安全，此次修正，有其急迫與必要性。

蘇貞昌說，此案送請立法院審議後，請內政部積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。（編輯：黃國倫）1110210