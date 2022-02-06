助爭取地震救難時間 國震中心2分鐘內可掌握災損分布

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（中央社記者蘇思云台北6日電）1月3日傍晚，東部外海芮氏規模6.0地震，讓雙北、宜蘭一陣天搖地動，民眾餘悸猶存同時，國研院國家地震工程研究中心隨即啟動分析系統，比對資料庫9萬個模擬事件，2分鐘內快速掌握災損分布。

台灣位處歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊的交界，經常受到地震威脅，農曆春節期間，新竹縣短短2天內發生12次地震，也引發相關單位高度關注。

國研院國家地震工程研究中心（國震中心）副主任柴駿甫告訴中央社記者，發生地震後，國震中心會先收到中央氣象局發送的地震報告電子郵件，除了地震規模、震央位置、震源深度等基本資訊外，還能掌握全台100多個地震速報站的實測資料。

柴駿甫解釋，地震是否造成損害，「不僅看地震規模，還要考慮斷層破裂方向與深度，以及各地實際震度大小」，根據中央氣象局所提供的數據，台灣地震損失評估系統（TELES）在2分鐘內就能自動推估可能災損分布與數量。

1月3日傍晚5時46分發生地震後，國震中心隨後在5時54分，就把各類可能的災損報告用簡訊發送給約90多個單位，包括消防、自來水相關單位、財團法人住宅地震保險基金等。

國震中心震災模擬組組長葉錦勳表示，TELES包含不同功能的子系統，簡訊傳送內容也會針對不同對象客製化。例如，消防單位想知道的是可能傷亡人數或影響較大的村里數；地震保險基金較關心保險理賠損失的金額；自來水系統單位會想了解管線與設施損害情形。

雖然雙北民眾多數認為1月3日的地震「搖很大」，不過，葉錦勳表示，台灣的建築物耐震設計水準普遍較好，1月3日的地震規模不算很大、震央在外海較遠處，且深度達20公里，研判不會牽涉到內陸的斷層；根據模型評估結果顯示，該地震造成零災損，跟實際結果相符。

究竟系統如何在短時間內快速、精準地評估損失，葉錦勳解釋，平時已完成約9萬筆模擬地震事件，包含不同的地震規模、震央位置、震源深度、不同斷層破裂方向等多種組合，盡可能涵蓋未來可能發生的地震情境。

葉錦勳表示，一旦地震發生時，根據中央氣象局提供資訊，就像學生考試答題使用刪去法一樣，從9萬多個可能選項中，「挑出最符合這次地震特徵的4到6個模擬地震」；再進一步篩選和統計這4到6個模擬地震的各種損失評估結果，包含建物損害、人員傷亡、保險理賠與管線災損等，幫助相關單位決定是否開設災害應變中心以及如何調度人力資源。

此外，地震發生後，最怕重要的維生管線受損波及民生，921大地震當時就曾嚴重影響淨水設施，導致中部地區用水大受影響。國震中心2010年投入發展自來水系統地震損失評估專用軟體Twater，如同管線的聽診器，幫自來水事業單位評估、診斷管線的耐震風險。

TELES下面有具備不同功能的子系統，Twater就是其中一個。國震中心震災模擬組研究員劉季宇表示，自來水管線因布建年代不同，管線材質、管徑大小、接頭型式等都有差異，耐震能力也有所不同，Twater考慮地震發生的斷層位置、土壤液化風險等因素後，可以完成震前的防災推演或是震後的災情研析通報，也可以對哪些管線應該優先汰換提供建議。

以2016年2月6日的高雄美濃地震為例，地震發生在凌晨3時57分，中央氣象局4時4分發布地震報告。劉季宇指出，地震震央雖然在高雄市，但Twater收到報告後，馬上分析出台南市才是重災區、而非高雄市，由於重災區較為明確，水利署、台水公司就可以更精準調派人力投入台南搶修。

不過，Twater系統要具備實用價值，需要長時間蹲馬步與調教，每次地震也是一次驗證，Twater在2015年日漸成熟。劉季宇認為，未來石油、天然氣等能源設施與管線，也應該要及早規劃，發展相似的系統，為未來的大規模地震預作準備。（編輯：林淑媛）1110206