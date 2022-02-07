老屋重建熱 去年拆除面積10個大安森林公園創高

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（中央社記者蔡芃敏台北7日電）去年全台核發建築物拆除執照達2793件，件數寫下921地震、1999年以來新高，拆除面積則創下歷史新猷。房仲分析，近年房價飆漲，加上政策優惠助攻，提升地主參與老屋重建意願。

根據內政部統計，去年全台核發建築物拆除執照達2793件，件數寫下921後新高，拆除面積78萬多坪，約是大安森林公園（7.8萬坪）的10倍。其中，住宅有1447件，共計4148戶，面積達19.2萬坪。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，雖然都更與危老整合成本不低，不過近年房價飆漲，加上政策助攻，提升地主願意參與，讓拆除件數寫下新高。

她表示，全台前波建築物拆除戶數與總樓地板面積高點分別是1997年與2005年，住宅類拆除戶數上回高點則出現在1997年，之後則受到921地震影響，拆除面積再攀高，逾3000件；近年因都更與危老話題發燒，讓拆除數不斷升溫。

觀察六都拆除數量，徐佳馨指出，相較2020年，件數與宅數均以雙北增幅最多，台北2021年拆除數年增20.4%，新北市年增15.1%，不過拆除戶數不增反減。

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另外，台中去年件數、宅數與面積均較2020年減少，她分析，在素地較容易取得的區域，建商仍偏好直接開發，對整合興趣缺缺。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，拆照數量增加，但比起全台老宅數量仍緩不濟急。雖有危老政策促進城市新陳代謝，不過，台北市還是以產權單純的整合案最容易改建，在大台北以外改建意願與難度都明顯較高，建議以投資思維進場者最好審慎評估。（編輯：楊蘭軒）1110207