旅中日本人遭逮捕或死於異鄉 日本抗議要求放人

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（中央社東京17日綜合外電報導）一名50多歲日本男性去年12月在中國上海因不明原因遭逮捕，日本政府今天說，已強力要求中國放人；此外，另有一名在中國服刑的日本男性本月初病死，日本也已向中國表達抗議。

日媒今天披露，一名50多歲的日本男性去年12月在上海被逮捕，但中國當局並未說明具體逮捕原因，可能是懷疑其涉入間諜活動。

時事通信社報導，內閣官房長官松野博一今天在記者會上證實，日本駐上海總領事館去年12月接獲通報，表示這名男性因違反中國法律被逮捕。

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松野表示，日本政府已透過各種機會，強力要求中國盡快釋放這名男子；也向中國要求讓男子與日本領事會面，並盡力協助男子與家人聯絡等。

另外，一名70多歲的日本男性在2015年因被控涉入間諜行為在北京被捕，並遭判刑12年，今年2月7日病逝。對此松野說，鑒於該名男子的病況，多次敦促中國基於人道觀點盡早讓男子回日本，如今男子在中國過世，感到非常遺憾，已向中國方面表達抗議。（譯者：顧荃/核稿：陳政一）1110217