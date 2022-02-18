美眾院議長訪約旦河西岸會阿巴斯 談恢復兩國方案

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（中央社約旦河西岸雷馬拉17日綜合外電報導）巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的辦公室表示，阿巴斯今天在被以色列占領的約旦河西岸，與美國聯邦眾議院議長裴洛西會面，討論恢復旨在解決以巴衝突的「兩國方案」。

法新社報導，這是86歲的阿巴斯（Mahmud Abbas）近年與美國官員舉行的最高層級會議之一。

阿巴斯呼籲美國採取行動因應「以色列的單方面行為」，並稱這些行徑「破壞了兩國方案（Two-state solution）」。

這類行為包括在約旦河西岸（West Bank）擴張猶太屯墾區，以及在被以色列兼併的東耶路撒冷（East Jerusalem）多處驅離巴勒斯坦人。巴勒斯坦人主張未來建國將以東耶路撒冷為首都。

在美國前總統川普政府任內，美國與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的關係實質瓦解，特別是在川普承認耶路撒冷是以色列「不可分割的首都」之後。

現任美國總統拜登（Joe Biden）去年上任後，已與阿巴斯和巴勒斯坦自治政府有過一系列接觸。

裴洛西（Nancy Pelosi）正率領8位民主黨籍議員組成的代表團訪問中東，她已見過數名以色列高官，包括今天稍早與以色列總理班奈特（Naftali Bennett）的會面。

班奈特感謝裴洛西「持續支持以色列」；裴洛西的辦公室也透過聲明表示，裴洛西與美方代表團在跟以色列官員會談時，申明「美國對以色列國的承諾如鋼鐵般堅定」。

「我們多次重申美國對一個公正、持久兩國方案的承諾，這項方案能為以色列、巴勒斯坦人及其鄰邦提升穩定和安全。」

專家表示，華府亟思與以色列合作支持巴勒斯坦自治政府，使其作為對抗伊斯蘭運動組織「哈瑪斯」（Hamas）的堡壘。

巴勒斯坦人組織哈瑪斯掌控加薩走廊（Gaza Strip），被許多西方國家列為恐怖組織。（譯者：楊昭彥）1110218