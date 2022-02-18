G20財長會議公報 傳俄中淡化地緣政治風險說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社雅加達/東京18日綜合外電報導）消息人士透露，俄羅斯和中國已要求將20國集團（G20）財長會議草擬的公報加以修飾，淡化了有關「當前」地緣政治緊張情勢使全球經濟景況蒙上陰影的說法。

20國集團各國財長與央行總裁目前正在印尼首都雅加達舉行實體和視訊混合會談，公報預定在明天會談結束後發表。

路透社看到的早期公報草案中，已未直接提及烏克蘭與俄羅斯的邊界危機，僅表示G20將監測風險，「包括（當前）地緣政治緊張情勢所產生的風險」。

公報起草人將沒有得到全體與會者同意的措詞以括號註明。消息人士告訴路透社，俄羅斯和中國都要求把括號中的「當前」一詞刪除。

最新版公報草稿寫道：「我們也將繼續監測全球重大風險，包括出現中的地緣政治緊張情勢，以及宏觀經濟和金融弱點。」

這種語焉不詳的措詞與七大工業國集團（G7）財長14日發出的警告形成鮮明對比。G7財長聲明稱，俄羅斯如果入侵烏克蘭，將面對「嚴重的」經濟後果。俄國和中國都非G7會員國。

路透社取得的最新版草稿誓言，將動用「一切可用的政策工具，來應對疫情造成的衝擊」；並警告，未來的政策空間可能會「狹窄化而且不平坦」。

公報草稿說，受供應鏈中斷、供需失衡，以及商品和能源價格上升影響，目前許多國家的通貨膨脹率已上升。

公報草稿指出：「各國央行將根據各自所獲授權，在必要時採取行動以確保物價平穩，同時繼續致力於明白溝通政策立場。」（譯者：戴雅真/核稿：張佑之）1110218