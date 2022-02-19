美一家三口健行暴斃 山中無訊號求救簡訊失效

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（中央社記者周世惠舊金山18日專電）去年夏天在加州曾經喧騰一時的離奇死亡案，一家三口與愛犬外出健行暴斃，警方近日公布，死者之一曾試圖以手機發出求救簡訊，因山中無訊號未能成功送出。

美國加州北部一處遙遠的國家公園健行小徑上的命案，對喜愛旅行的海外讀者有什麼意義呢？首先，不能小看加州夏天的驕陽，日間升高的氣溫可能讓人中暑；另外，山間手機訊號差，仰賴手機並不夠的；但若有任何緊急狀況，務必撥打911報警求救。

去年8月，31歲鍾艾倫（Ellen Chung，音譯）及其45歲丈夫格瑞希（John Gerrish）與他們1歲女兒、8歲狗狗被發現陳屍麥塞德河（Merced River）附近，地點在加州席耶拉國家森林（Sierra National Forest）一條偏遠的海特灣步道（Hites Cove Trail）。

一開始，調查人員對這起一家三口加狗的集體死亡案苦尋無線索。超過30個單位合力審查證據，排除各種原因包括謀殺、雷擊、沼氣毒水、廢礦田的毒氣、非法用藥和自殺等。

由於這對夫妻背著寶寶外出的當天午後，陡峭山上的健行步道氣溫一度飆到攝氏43度，他們走了10多公里，最後在距離車子停車處大約2.5公里的地方不幸身亡。他們帶著2.5公升的水幾乎喝光。去年秋天，調查人員結論這一家人因體溫失調、中暑死亡。

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加州馬里波沙郡（Mariposa County）警長辦公室昨天再度發布消息指出，調查人員和聯邦調查局（FBI）合作多月，從死者格瑞希的手機，查出通聯紀錄中有一則求救簡訊未能成功送出。這則在去年8月15日中午的簡訊寫著，「你能幫我們嗎？沒有水喝，和寶寶在一起，太熱了」。

調查人員指出，因為當地的手機訊號不好，簡訊沒有送出去，另外5通打給不同人的電話也都沒通。17日公布的通聯紀錄，證實去年的判案結果，警方指出，死者對外打了5通失敗的求救電話，其中有4通為連續撥打，卻沒有打911緊急報警電話。（編輯：高照芬）1110219