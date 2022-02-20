加拿大警方清場反疫苗示威 170人遭逮捕

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加拿大鎮暴警察驅離在渥太華國會和總理辦公室前方街道的抗議人潮，兩天下來共逮捕了170人。（圖取自twitter.com/OttawaPolice）

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（中央社渥太華19日綜合外電報導）加拿大鎮暴警察今天拿出警棍和胡椒噴霧，驅離在渥太華國會和總理辦公室前方街道的抗議人潮，兩天下來共逮捕了170人。

法新社報導，今天一整天，數以百計員警合力朝市中心推進，並與意志堅定的抗議者對峙，場面緊張，抗議民眾除對警方投擲汽油瓶與煙霧彈，還手挽著手高呼「自由」。

到了下午，警方在戰術車輛地面支援、狙擊手高處掩護下，順利將聚集於加國國會和總理辦公室前方威靈頓街（Wellington Street）的人潮清空。卡車一輛一輛被拖走，示威者搭建的帳篷、小吃攤等也紛紛遭到拆除。

加拿大卡車司機近1個月前率先起頭的反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫示威行動，其中渥太華威靈頓街是抗議核心。

隨著局勢日趨緊張，警方動用他們口中的「化學刺激物」，其實似乎就是胡椒噴霧，來對付「具攻擊和侵略性」並向警方丟擲汽油桶的抗議民眾。

路透社報導，渥太華抗議活動的發起人中，許多遭到警方拘留，一部分據說已經離開。「自由車隊」（Freedom Convoy）抗議活動發起方今天在推特（Twitter）發文表示，他們對於「渥太華執法部門的濫權感到震驚」，因此已「要求我們的卡車司機離開國會山莊（Parliament Hill），避免更多的暴力」。

今早部署行動展開短短幾分鐘，警方就已奪下總理杜魯道（Justin Trudeau）辦公室前的一個路段。

員警砸破卡車車窗，用槍指著把自己鎖在車內的人，喝令他們下車，空氣中瀰漫著濃煙。

這場渥太華警方的驅趕行動，規模堪稱首都歷來最大，全國各地數以百計警力皆前來支援。

渥太華代理警長貝爾（Steve Bell）在記者會上表示，驅離抗議人潮行動第2天有了「重大進展」，但警告事情「還沒結束」。

他說，警方現場有錄影存證，「如果你參與了這場抗議，我們將積極追查你的身分，接著祭出金融制裁和刑事指控…這場調查將持續好幾個月。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110220