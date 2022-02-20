西方估俄將進犯烏克蘭 在俄越南人生活無大變化

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（中央社記者陳家倫河內20日專電）西方強權預測俄羅斯即將進犯烏克蘭，在俄羅斯的越南人表示，自俄烏局勢被指緊張升級以來，儘管一些地方已經宣布進入緊急狀態，但在俄羅斯的生活沒有太大變化。

西方政要與媒體連日來不斷釋放俄烏即將開戰的消息，網路媒體越南快訊（VnExpress）訪問了多名在俄羅斯念書、工作的越南人後發現，儘管這一議題的確成為當地輿論焦點，但民眾似乎都不認為即將有戰爭發生。

越南學生天明（Thien Minh）在距離烏克蘭僅40公里的俄羅斯西部城市貝爾哥羅德（Belgorod）生活。他說，市政府加強監管當地人、留學生以及在當地工作和生活的外國人，氣氛的確不太一樣了。

天明說，然而，日常生活節奏沒有太大變化。公車上大家都在討論烏克蘭議題，但是都樂觀認為不會發生戰爭。「俄羅斯外交部與總統蒲亭（Vladimir Putin）在新聞上多次確保所有住在邊界附近的人都會安全時，我感到更安心。」

在俄國首都莫斯科攻讀法律的越南研究生僑鶯（Kieu Oanh）表示，莫斯科沒有對外國留學生的行動與旅行文件做出任何監管。在媒體報導烏克蘭局勢升溫時，校方也沒有發布任何限制前往邊境附近地區的新通知。

在分享對俄羅斯與西方之間緊張局勢的看法時，已在莫斯科留學5年的僑鶯表示：「對我和住在這裡的人來說，這是在俄羅斯外面的問題。俄羅斯人對自己的安全感到很安心、生活很平靜。」

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25歲越裔律師阮興（Nguyen Hung）表示，他和周邊的人沒有感覺到俄烏局勢像西方媒體所說的「衝突一觸即發」；相反地，他覺得俄羅斯媒體此時正在傳播相對克制和冷靜的訊息。

阮興說：「西方媒體可能正在炒作這個問題。我仍然與在歐洲的朋友保持聯繫，我並不太擔心。」他指出，莫斯科民眾對這場危機並不十分關注，因為事實上生活還沒有任何變化。（編輯：馮昭）1100220