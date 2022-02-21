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歐盟：若侵烏 將切斷俄羅斯與國際金融市場聯繫

2022/2/21 10:48
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（中央社柏林20日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩今天透露俄羅斯若入侵烏克蘭將遭到的一些制裁細節，她說，俄國將被切斷與國際金融市場聯繫，也無法取得重要的出口商品。

西方領袖已就俄國若入侵烏克蘭，西方將如何回應達成共識，但至今仍拒絕透露細節，僅排除軍事回應，並允諾祭出規模空前的經濟制裁。

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今晚告訴德國第一電視台（ARD）：「俄羅斯原則上會被切斷與國際金融市場的聯繫。」她說，制裁將針對「俄羅斯現代化與多樣化經濟迫切需要我們製造的產品，我們在這方面主導全球，他們沒有替代品」。

她說，制裁會等俄羅斯真的發動入侵才會實施，拒絕了烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨天呼籲即刻制裁的要求。

「制裁的舉動如此巨大且會帶來後果，我們知道我們始終必須給俄羅斯機會重返外交途徑與談判桌，這窗口仍然開著。」

俄羅斯在烏克蘭北部與東部邊界部署約15萬大軍，並提出安全保障，要求烏克蘭永不加入北大西洋公約組織（NATO），俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）說，這是俄國長治久安的要件。

但范德賴恩表示，俄羅斯仰賴化石燃料出口為其弱點。

她說：「它們占俄羅斯出口2/3，俄羅斯一半預算來自於此。」俄羅斯需要現代化，若實施進一步制裁，「老實講，那就不再可能實現」。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110221

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