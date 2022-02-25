日本譴責俄羅斯侵烏 宣布追加3制裁措施

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（中央社東京25日綜合外電報導）俄羅斯24日起對烏克蘭發動軍事行動，日本首相岸田文雄今天嚴厲譴責俄羅斯違反國際法，宣布追加3項制裁措施，包括凍結俄羅斯個人與團體資產，禁止半導體輸出到俄羅斯等。

日本放送協會（NHK）報導，岸田昨晚參加7大工業國集團（G7）緊急高峰線上會談，今天召開國家安全保障會議（NSC）的閣員會議，討論追加制裁措施，並召開記者會宣布。

岸田宣布，對俄羅斯追加3項制裁措施，一是對俄羅斯的個人與團體凍結資產與停發簽證；二是對俄羅斯的金融機關凍結資產；三是對俄羅斯的軍事相關團體，禁止對其輸出半導體等產品。

財務大臣鈴木俊一說，日本與歐美合作在金融與貿易上儘速採取強力措施，對俄羅斯的金融機關制裁對象為俄羅斯外貿銀行（VTB Bank）、俄羅斯銀行（Rossiya）與Promsvyazbank，將凍結這3家銀行的資金。

岸田表示，俄羅斯無視國際社會的努力，執意進攻烏克蘭，是憑藉武力企圖單方面改變現狀，侵害烏克蘭主權與領土的完整性，明確違反國際法。絕對不能容許俄羅斯這種動搖國際秩序基礎的行為，對此予以嚴厲譴責。

岸田說，從日本國家安全保障的觀點來看，絕不能忽視此事，將與G7為首的國際社會緊密合作，強烈要求俄羅斯立即撤軍、遵守國際法。

他說，這些制裁措施是與美國、歐盟等相關國家進行緊密的溝通、交換情報後所決定，顯示日本與G7等國際社會強力合作；今後將視情勢發展，繼續重視團結與考量因應方式。

媒體詢問，此事對於台灣海峽與釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島），以及日俄間的南千島群島（Southern Kurils）主權爭議（日本稱「北方領土」）會有什麼影響？

岸田回應，俄羅斯入侵烏克蘭不只是歐洲的事，也影響到包含亞洲在內的國際社會秩序。

他說，透過與G7為首的國際社會合作，強力展示出亞洲等其他地區也絕不允許憑藉武力改變現狀的想法，此事非常重要。相信展現出這樣的態度，將可抑制像這次俄羅斯違反國際法與聯合國憲章的行為。

日本在俄羅斯21日承認烏克蘭東部2個親俄地區為獨立國家後，23日已宣布啟動制裁措施，對烏東2地相關人士停發簽證、凍結資產，禁止與烏東2地進出口貿易，對俄羅斯則禁止在日本新發行與流通國債等。（譯者：顧荃/核稿：陳亦偉）1110225