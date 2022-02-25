日本2021出生84萬多人創新低 死亡數二戰後新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省統計，2021年出生人數初值（速報值）為84萬2897人，比2020年減少近3萬人，創新低紀錄；去年死亡人數達145萬2289人，則創二戰後新高。

日本放送協會（NHK）報導，2021年出生84萬2897人，比2020年減少2萬9786人，下跌3.4%，是1899年開始統計以來的最低紀錄，且是連續6年減少。

去年結婚新人有51萬4242對，也比2020年減少2萬3341對，成為二戰後新低；去年離婚有18萬7854對，比2020年減少8787對。

另一方面，日本去年一年間死亡145萬2289人，比2020年增加6萬7745人，成為二戰後新高紀錄。

去年出生人口數減去死亡人口數，為自然減少60萬9392人，比2020年多減少9萬7531人。

厚生勞動省指出，2020年為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始擴散的時期，許多人可能因對前景不安而沒有懷孕生子的意願；此外，死亡人數增加也可看出疫情擴大的影響。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110225