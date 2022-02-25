更多編輯台推薦新聞：
俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看
國際

俄羅斯入侵烏克蘭 各國制裁及回應一次看

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈
科技

臨終時大腦想什麼 科學家首次記錄到人生跑馬燈

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言
政治

今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看
國際

北溪2號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？爭議一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／俄羅斯戰車開進基輔 24小時轟炸烏克蘭33民間地點
首頁 / 國際

日本2021出生84萬多人創新低 死亡數二戰後新高

2022/2/25 18:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京25日綜合外電報導）日本政府厚生勞動省統計，2021年出生人數初值（速報值）為84萬2897人，比2020年減少近3萬人，創新低紀錄；去年死亡人數達145萬2289人，則創二戰後新高。

日本放送協會（NHK）報導，2021年出生84萬2897人，比2020年減少2萬9786人，下跌3.4%，是1899年開始統計以來的最低紀錄，且是連續6年減少。

去年結婚新人有51萬4242對，也比2020年減少2萬3341對，成為二戰後新低；去年離婚有18萬7854對，比2020年減少8787對。

另一方面，日本去年一年間死亡145萬2289人，比2020年增加6萬7745人，成為二戰後新高紀錄。

去年出生人口數減去死亡人口數，為自然減少60萬9392人，比2020年多減少9萬7531人。

厚生勞動省指出，2020年為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情開始擴散的時期，許多人可能因對前景不安而沒有懷孕生子的意願；此外，死亡人數增加也可看出疫情擴大的影響。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110225

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族