搭配主力戰機 阿聯洽購中國L-15教練機

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阿拉伯聯合大公國計劃向中國購買L-15戰鬥教練機，盼作為主力戰機的輔助。圖為L-15的中國自用版「教10」教練機。圖攝於2019中共建政70年閱兵。中央社記者陳亦偉攝 111年2月26日

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（中央社杜拜25日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國在屢遭葉門叛軍攻擊後決定強化軍備，計劃向中國購買L-15戰鬥教練機，最多可達48架。阿聯可能想用這批輕型戰機作為主力戰機的輔助。

官方的阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導，阿聯國防部23日宣布，將與中國的中航技進出口（CATIC）公司簽約，購買12架L-15輕型戰鬥教練機，合約附帶可額外加購36架的選擇。

報導引述阿聯「塔瓦尊經濟委員會」（Tawazun Economic Council）執行長塔里克（Tareq Al Hosani）的話說：「我們與中方的談判已達最終階段...合約很快會簽署。」塔瓦尊經委會相當於阿聯的軍備採購局。

阿聯表示需強化國防能力，以達成自身的優先戰略要務。

半島電視台（Al Jazeera）指出，阿聯去年12月不滿華府為防止中國刺蒐而設定過多條件，揚言撕毀採購美製F-35匿蹤戰機合約。阿聯空軍目前主要使用美國F-16與法國的幻象戰機。

綜合路透社及Military Watch Magazine等軍事新聞網站報導，繼去年底大手筆向法國採購80架飆風（Rafale）戰機並對俄國最新「將軍」（Checkmate）匿蹤戰機感興趣後，阿聯又向中國採購軍機之舉引發區域關注。

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L-15戰鬥教練機是共軍2010年起服役「教10」（JL-10）高級教練機的出口版，遠比中國先前外銷的教8（JL-8）、教9（JL-9）教練機先進。阿聯選購L-15顯示有意將它拿來與主力戰機做「高低搭配」。

L-15雖是輕型戰鬥教練機，卻配有先進的電子掃描陣列雷達，可發射主動雷達導引、視距外的霹靂12（PL-12）中程空對空飛彈，戰力甚至比宿敵伊朗一些僅配備較舊機械掃描雷達、無法視距外作戰的大型主力戰機還強。（譯者：陳亦偉）1110226