烏克蘭衝突延燒 拜登尋求藉國情咨文團結美國人

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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）因致力團結歐洲盟友和其他國家反對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭，贏得讚譽，他將在1日的國情咨文演說中，轉而團結美國人。

拜登政府官員表示，隨著烏克蘭衝突愈演愈烈，拜登打算利用這次年度國情咨文（State of the Union）演說，來強調對抗蒲亭，以及推動國內經濟議程的重要性，包括重新引介陷入停滯的「重建美好未來」（Build Back Better）計畫。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）昨天表示，「每次國情咨文演說也都反映當時情勢」。 她說，拜登將詳細說明他如何「團結全世界，為民主挺身並反對俄羅斯侵略」。

分析人士表示，民主黨人想在11月8日的期中選舉繼續掌控美國眾議院，也許還包括參議院，料將困難重重，如此一來有可能癱瘓拜登的政策目標。拜登民望回升，會讓他繼續執政的工作變得容易些。

田納西州范德比大學（Vanderbilt University）政治學者和輿情專家吉爾（John Geer）說：「這次演說來得正是時候，他需要抓住這個全國性舞台的機會，設定一個能提供更光明未來的方向。」

此外，西方各國針對俄羅斯入侵烏克蘭採取一連串制裁行動，莫斯科因而將其核子嚇阻部隊置於高度警戒狀態。拜登昨天表示，美國人不必擔憂會爆發核戰。

拜登在白宮的一場活動接近尾聲時，有人高聲提問，美國民眾是否該擔心爆發核戰，拜登說：「不用。」

當天稍早，白宮官員表示，美國目前沒有理由改變核武警戒層級，白宮新聞秘書莎琪在與記者的簡報會上也重申了這一點。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110301