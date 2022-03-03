俄羅斯供應鏈受制裁衝擊 豐田3/4起暫停當地工廠

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（中央社東京3日綜合外電報導）俄羅斯入侵烏克蘭遭各國實施經濟制裁，日本汽車大廠豐田（Toyota）宣布，因俄羅斯零件供應發生問題，明天起當地工廠全面暫停運作，並停止從他國對俄羅斯出口汽車。

此外，俄羅斯入侵烏克蘭也影響到日本各大汽車公司，本田汽車（Honda）已決定停止出口到俄羅斯；馬自達（Mazda）正研議停止出口零件；三菱汽車（Mitsubishi）在俄羅斯的生產據點可能在本月內停止運作；日產汽車（Nissan）在俄羅斯的工廠已開始減產。

日本經濟新聞、每日新聞報導，歐美與日本等各國對俄羅斯實施經濟制裁，使俄羅斯當地商業環境急速惡化，豐田在日本時間3日宣布，因自他國輸入零件發生問題，在俄羅斯的汽車製造工廠明天起全面暫停運作，重啟產線日期未定。

豐田並表示，也停止從日本、歐洲等國對俄羅斯出口汽車，主因是難以判斷汽車成品是否含有制裁措施中禁止輸出到俄羅斯的零件，以及擔憂金融或結算等手續發生混亂等；若俄羅斯當地汽車庫存售完，將停止銷售，不過仍將繼續提供維修服務。

豐田今天發布的聲明中表示，非常關心烏克蘭人們的安全，希望和平能儘早到來；豐田關注世界情勢，並隨之做出必要的決定。

豐田是日系汽車在俄羅斯市場中的一哥，2007年起在俄羅斯西部的聖彼得堡設置生產據點，2021年生產運動休旅車（SUV）RAV4、轎車Camry等共約8萬輛車；加上從日本等地出口到俄羅斯的汽車，2021年共銷售12萬輛。

報導指出，因豐田在俄羅斯當地調度的零件比例僅約4成，若外國進口物流受到影響，將難以繼續生產汽車。

另外，本田汽車已決定旗下商品均停止輸出到俄羅斯。

日本放送協會（NHK）報導，本田是因考量在俄羅斯進行結算與回收資金將有所風險，因此做出此一決定。

三菱汽車也因考量難以將零件送到俄羅斯工廠，可能在本月內停止在俄羅斯生產汽車。

三菱汽車在俄羅斯的生產據點位於首都莫斯科西南方的卡路加區（Kaluga），是與歐美汽車業巨擘斯特蘭蒂斯（Stellantis）集團的合資工廠，2021年生產越野休旅車Pajero Sport等共2萬1000輛。（譯者：顧荃/核稿：徐睿承）1110303