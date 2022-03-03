挪威主權財富基金：持有俄國資產縮水90%

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（中央社奧斯陸3日綜合外電報導）全球最大的挪威主權財富基金今天估計，由於俄烏戰爭和西方國家對俄國實施制裁，其持有的俄羅斯資產價值縮水，剩下原本價值的1/10。

挪威主權財富基金在今天發布的年度報告中表示，截至2021年底，持有價值274億挪威克朗（新台幣864億元）的俄國股票，占投資組合總額的0.2%。

掌管挪威主權財富基金的官員表示，如今這些俄國資產估計價值約25億挪威克朗，而且這個數字「非常、非常不確定」。

挪威主權財富基金副執行長格蘭德（Trond Grande）在記者會表示：「基本上，這些資產恐怕不值錢了。」

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為了回應俄國入侵烏克蘭的行動，挪威政府2月27日宣布，價值11兆挪威克朗的主權財富基金會先凍結在俄羅斯的投資，之後再拋售旗下俄羅斯資產，這個過程可能需要一段時間。

截至2021年底，挪威主權財富基金持有的俄國資產含有51家企業股票。最有價值的資產是俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和路克石油公司（Lukoil），共占對俄投資總資產的2/3。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110303