全球行動通訊大會提振巴塞隆納觀光產業

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（中央社記者胡家綺馬德里3日專電）全球行動通訊大會（MWC）於2月28日至3月3日在西班牙巴塞隆納展出，4天的展覽為巴塞隆納帶來2.4億歐元的經濟效益，也提振了受COVID-19疫情重挫的觀光產業。

本屆MWC大會論壇與發表會共聚焦6大主題：雲端網路（CloudNet）、5G通訊（5G Connect）、萬物聯網（Internet of Everything）、金融科技（Fintech）、科技視野（Tech Horizon）、先進人工智慧（Advancing AI）。展會並設有新創展區（4 Years From Now），吸引全球600家新創公司參與。

除元宇宙（Metaverse）和虛擬實境成為熱門話題外，多家業者與廠商也在展覽中發表最新產品和技術。西班牙電信公司（Telefonica）也在展會上宣布，已與社群媒體巨擘臉書（Facebook）母公司Meta達成協議，將於元宇宙領域合作探索並推動創新科技。

MWC大會往年都為巴塞隆納創造巨大的會展經濟（Exhibition Economy）。2019年共有11萬人與會，為城市帶來5億歐元的經濟效益；2020年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在西班牙爆發而停辦；2021年雖然恢復實體展覽，但疫情在全球肆虐，僅有2萬人前來參觀。

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今年歐洲各國疫情緩和、防疫措施鬆綁，本屆MWC大會共吸引6萬人與會、1500家廠商參展。根據大會估計，展會為巴塞隆納帶來2.4億歐元的經濟效益，並創造6700個臨時工作機會。

國家報（El País）報導，巴塞隆納旅館同業會長克羅斯（Jordi Clos）指出，MWC大會今年預訂了1萬1000間房間，比預期超出1000間，另有3000至4000間直客預訂。雖然訂房率尚未恢復2019年的盛況，克羅斯說：「對於當地旅館業者，仍是很大的鼓舞與動力。」（編輯：林憬屏）1110304