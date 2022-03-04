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國會之亂涉共謀 川普再拿選舉造假辯護

2022/3/4 17:42
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國前總統川普遭議員指控他2021年煽動群眾衝入國會大廈，試圖推翻2020年大選結果涉及「刑事共謀罪」。川普今天再次提出毫無根據的選舉作假指控，為自己辯護。

美國國會大廈去年1月6日遭川普支持者襲擊，眾院特別委員會展開調查，2日提出文件指控川普試圖欺詐式阻擋國會認證拜登勝選，他對此做出回應。

川普再次拿出長篇大論，毫無根據地指控選舉作假。他說，「欺瞞美國大眾的真正陰謀是民主黨操控選舉，然後由假新聞媒體以及這個非專責委員會掩蓋」。

他說，「鮮少比2020年選舉更欺詐、更違規的行為。」

眾院特別委員會的指控，升高對司法部長賈蘭德（Merrick Garland）施壓，要求他宣布針對指控展開聯邦調查。他先前遭批評不情願調查川普。

調查特別委員會2日提出的文件，尋求向被指控協助川普策劃這起事件的右派律師伊斯特曼（John Eastman）索取電子郵件，也是委員會對川普可能犯下的罪名，至今最清楚的陳述。

川普對此拿出甚至早在2020年大選前就到處傳播的選舉造假說，並把跨黨派調查特別委員會貼上「政治走卒（partisan hacks）」標籤。

他指控最高法院的9位大法官（其中3人為他擔任總統時任命）「不敢」審理他提出的選舉違規指控，但他的選舉法律戰早已被十多家法院駁回。

他還指控在大選後數週宣布辭職的司法部長巴爾（Bill Barr）「實質上是一個爛人」，被民主黨脅迫而容許「一系列違反選舉法情事發生」。

川普堅稱，「1月6日事件發生的原因，在於美國民眾知悉選舉被操縱、被偷走了」，企圖把這場導致數十名警員受傷、釀成國會大廈150萬美元損失的暴動合理化。

他說，調查特別委員會的目的，不過是想要阻止他再次參選總統，並指控委員會成員「摧毀了我們所熟知的民主」。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110304

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