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日本單日增逾5萬例COVID-19 沖繩出現BA.2

2022/3/5 18:06
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（中央社東京5日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增確診病例仍逾萬例，截至下午5時止，總計日本全境已新增逾5萬例；沖繩縣也確認出現Omicron亞型變異株BA.2病例。

日本富士新聞網報導，東京都今天新增1萬806例確診病例，雖較上週六減少756例，但仍屬高檔水準；另新增30例死亡病例，包括一名20多歲男性。

東京都政府表示，這名20多歲男性死者並無慢性病，緊急送醫後確認死亡，在醫院進行病毒篩檢時驗出陽性。

大阪府今天新增7136例確診病例、神奈川縣新增6198例確診病例，截至下午5時止，日本全境單日已新增5萬7055例確診病例。

沖繩時報報導，沖繩縣政府今天說明，透過基因定序已從兩名染疫患者檢體檢出Omicron亞型變異株BA.2。這兩名患者分別是50多歲及20多歲男性，皆為輕症。

沖繩縣政府表示，根據英國調查，BA.2傳染力是Omicron變異株的1.4倍。雖然並不清楚BA.2跟原始株的重症率差異，但疫苗效果並無明顯差別。

沖繩縣政府表示，無法否定BA.2發生社區傳播的可能性，考慮增加基因定序檢體數量，並關注擴散方式。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110305

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