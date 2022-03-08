與歐盟代表談俄烏戰事 王毅：制裁解決不了問題

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（中央社台北8日電）中國外長王毅與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）昨天通話，談及俄烏戰火時說「制裁解決不了問題，反而會使局勢更加複雜擴大」，重申中國鼓勵俄烏雙方舉行和談。

中國外交部網站發布，國務委員兼外交部長王毅於7日和波瑞爾通話，並作出上述表示。

王毅表示，「制裁解決不了問題，升級制裁反而會使局勢更加複雜擴大」，強調中方對烏克蘭局勢走到這一步感到痛惜，然而當務之急是避免人道主義危機。中方已公開提出防止烏克蘭發生人道主義危機的6點倡議，主要目的是推動國際社會形成合力，避免烏克蘭人道狀況進一步惡化。

王毅重申，中國一開始就主張對話，鼓勵俄烏雙方舉行和談，「希望國際社會支持俄烏進行認真談判，不僅要談下去，而且要談出停火、談出止戰、談出和平」。

他進一步表示，中方願在力所能及範圍內繼續為局勢緩和發揮建設性作用，也希望看到歐方將來和俄方就歐洲安全問題進行全面、認真的對話，本著安全不可分割的原則，形成均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

王毅並說，「當前形勢下，中、歐作為世界兩大力量要共同努力，籌辦好中歐領導人會晤，向世界發出積極、正面的信號」。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1110308