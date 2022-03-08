日執政黨幹事長：共有核武未直接違反非核三原則

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本前首相安倍晉三日前拋出「共有核武器」議題，首相岸田文雄不同意，但執政黨自民黨幹事長茂木敏充說，共有核武並非是實質上的共同持有，未直接違反日本的非核三原則。

「共有核武器」（Nuclear Sharing）意指擁核國與同盟國共有核武器的思考方式及戰略；非核三原則即「不擁有、不生產、不引進」核武器，為日本政府於1967年所宣布的防衛政策。

日本放送協會（NHK）報導，茂木昨天在記者會上表示，以具體實施「共有核武器」概念的北大西洋公約組織（NATO）為例，是組建共同做出決定與負起政治責任的機制，在擁核國以外，僅限在數個國家部署核武。

茂木指出，這不是將核武這項物品，在實質上讓各國共同持有；如此一來，「共有核武器」概念並沒有直接違反非核三原則。

茂木說，這是非常要緊的議題，現在面臨該如何因應日益嚴峻的安全保障環境，「共有核武器」概念應從確保中長期嚇阻力的觀點，賦予其定位。

報導說，茂木沒有否定討論「共有核武器」概念，且對立刻做出結論持謹慎態度。

受俄羅斯入侵烏克蘭影響，安倍2月27日公開提及「共有核武器」概念，認為應針對如何保護世界安全進行討論，在日本不該被視為禁忌。

不過岸田2月28日對此公開表示，從堅持「非核三原則」的立場來考量，日本無法同意「共有核武器」；他3月2日在國會被問及與美國跟同盟國共有核武器的政策時，進一步說「沒有考慮要進行討論」。（譯者：顧荃/核稿：李佩珊）1110308