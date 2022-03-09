美委雙邊關係現轉機？委內瑞拉釋放兩美囚

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（中央社卡拉卡斯8日綜合外電報導）美國高階代表團日前剛拜會委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），在委國服刑的兩名美籍人士今天旋即出獄，其中一人還是西特哥石油公司（Citgo）的前主管。

法新社報導，出獄的這名前主管名叫卡德納斯（Gustavo Cardenas），是所謂的「西特哥6人組」（Citgo 6）其中1人，因被控貪腐而自2017年在委國關押至今。西特哥6人組含5名委國出生的美國公民和1名美國永久居民。

這6名主管都遭處多年的有期徒刑，華府方面一再呼籲卡拉卡斯當局放人。國務院發言人普萊斯（Ned Price）去年10月還稱這幾人被當作「政治棋子」關押。

另一名獲釋的美國人名叫費南德茲（Jorge Alberto Fernandez），他獲釋的消息是由熟悉內情的消息人士透露給法新社。

古巴裔美國籍的費南德茲當初被控恐怖主義罪名，2021年在緊鄰哥倫比亞的塔奇拉州（Tachira）被捕。

非政府組織「人權與民主聯盟」（Coalition for Human Rights and Democracy）在社群網站推特（Twitter）發文證實費南德茲獲釋，說他「先前遭不公逮捕、扣上恐怖主義者罪名，只不過是因為他攜帶了一具無人機」。

美國代表團週末期間赴卡拉卡斯，與總統馬杜洛商討能源供應方面的議題。俄羅斯入侵烏克蘭之後，俄羅斯石油因制裁遭禁，美國正在尋求取代俄國進口石油的方案。

而美國和委內瑞拉的這場會面，或許是馬杜洛2018年贏得爭議性總統大選、美國2019年關閉駐委大使館之後，兩國關係的一大轉捩點。

包括美國在內的50多國都承認反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）為臨時總統，並對委內瑞拉祭出一連串制裁，包括石油禁運，欲藉此撤換這位社會主義統治者。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110309