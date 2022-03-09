經濟制裁雙面刃 俄恐嚇油價恐漲到300美元

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（中央社台北9日綜合外電報導）美、英拉高對俄經濟制裁力道，宣布停止進口俄國能源，這讓歐盟是否跟進制裁、中國是否甘犯眾怒援俄，雙雙陷入更多兩難。俄國副總理揚言報復，恐嚇說油價可能漲到300美元。

石油等能源相關收入占俄羅斯出口總額的一半，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）政府的財政也有超過3成仰賴於此。當美國、英國領先宣布禁止進口俄國能源，這個侵烏戰爭以來再次拉高的西方經濟制裁行動，能否成為阻擋蒲亭野心的殺手鐧，還未可知，但在經濟全球化時代，它將先成為傷敵七分、傷己三分的「七傷拳」。

誠如美國總統拜登（Joe Biden）所說，「自由必須付出代價」。對俄能源禁令發布後，美國民眾在加油站大排長龍，雖然俄國只占美國進口石油的8%，但西德州（WTI）、布蘭特（Brent）等原油期貨價格自2月24日侵烏戰後都已急急升破100美元，持續逼近2008年全球金融海嘯期間的最高點。

根據半島電視台（Aljazeera）網站報導，俄國副總理諾瓦克（Alexander Novak）週一在國營電視台警告，西方禁止進口俄國石油將可能使油價翻倍，他說：「這將對全球市場帶來災難性的後果…價格飆漲將無法預測…可能來到每桶300美元或更多。」

他並威脅俄國考慮採取報復，包括若歐盟跟進美國抵制，俄國也可能關閉北溪一號天然氣管線，對德國為主的歐洲市場斷供。

歐盟對俄羅斯的天然氣依賴度高達40%，自從各國聯手制裁俄國以來，切斷與俄國能源貿易一直是歐盟力圖避免的選項，但如今跟進美、英的壓力日增。

諾瓦克還聲言俄國不怕能源制裁：「我們知道（出口）量可以重新導向哪裡。」

許多人將眼光看向中國。蒲亭在北京冬奧前夕飛去拜會中國國家主席習近平，雙方在2月4日簽署了貿易和投資等合作協議，包括中國將進口俄國的小麥、石油和天然氣。美國加大制裁後，中國也可能加碼救援俄國。

但專家認為這會是遠水救不了近火。丹麥國際問題研究所（DIIS）資深研究員江洋（Yang Jiang，音譯）在外交家（The Diplomat）撰文指出，中國對俄新增的天然氣採購量只有100億立方米，相形之下，歐洲每年自俄進口天然氣量卻是在1500至1900億立方米之間。她表示，就算要增加貿易量，天然氣管線等基礎建設的完成也要花上數年時間。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）7日也在「紐約時報（New York Times）」專欄中提出四個中國幫不了俄國的理由。他認為美國進口石油只占俄國產量5%，禁令比較像是象徵意義，而先前國際將俄國排除在環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，這才是大事。

克魯曼表示，被逐出國際金融系統將使俄國出口商難以收款，進口商也不可能「提著裝滿百元美鈔的皮箱來進行國際貿易」，而中國在這件事上愛莫能助。

首先，中國無法提供俄國需要的高階產品，例如飛機零組件和半導體晶片。其次，雖然北京不加入制裁，但中國企業也需要看美國這個更重要市場的臉色。

就在這篇專欄刊登兩天後，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）就透過紐時警告中國企業，別小看美國對俄禁令，否則將受到美國政府「毀滅性」的懲罰，包括無法取得特定美國設備和軟體。

克魯曼還認為，因為中國產業重心在東部沿海，俄國經濟中心卻是在西部靠近歐陸，兩國要加大貿易多半只能仰賴已經很擁擠的鐵路。他最後指出，中國經濟規模現在已是俄國的十倍大，經濟依賴的結果會讓俄國淪為北京附庸，這是正在追求恢復蘇聯時代榮光的蒲亭所不可能忍受的。

西方金融、經濟制裁以來，俄國人民已進入恐慌，不斷貶值的盧布讓物價不斷攀高，人們排隊提款、搶購物資。一位俄國電商業者告訴「金融時報（FinancialTimes）」，民眾持續瘋狂搶購，「即便我們每幾個小時就得隨著匯率而調漲售價」。

雖然俄國經濟勢必受傷，但歷史經驗顯示，獨裁者很少因為國際貿易制裁而改變。

根據「紐約客（New Yorker）」指出，學術界分析第二次世界大戰以來的經濟制裁措施，結果只有40%產生有意義的效果。北韓、委內瑞拉、伊拉克的獨裁政權都持續或曾經面臨西方多年的經濟制裁，但強人依舊在位。對南非白人政權的制裁持續了30年後，黑人民權才終於抬頭、執政。

「紐約客（New Yorker）」這篇長文分析許多歷史經驗，包括貿易制裁反讓南非經濟提高自給自足率；北韓及敘利亞的獨裁者根本不顧制裁期間的民間飢荒，伊拉克的海珊（Saddam Hussein ）政權也無視人民飢苦，直到美國的斬首行動將他狙殺。

該文認為，即便蒲亭和俄國將會付出經濟代價，但也很難單靠經濟制裁改變他的想法或侵略行為。

不過，就像英國廣播公司（BBC）的評論，蒲亭原本以為西方政府對石油制裁會投鼠忌器、不想為此傷及本身經濟，如今他顯然錯了。看來拜登的「七傷拳」還是能打痛蒲亭。（編輯：高照芬）1110309