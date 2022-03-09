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白宮：美國將研究發行數位美元

2022/3/9 20:25（3/9 20:57 更新）
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白宮官員表示，美國總統拜登9日將下令政府機構研究發行數位美元貨幣。（中央社檔案照片）
白宮官員表示，美國總統拜登9日將下令政府機構研究發行數位美元貨幣。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓9日綜合外電報導）白宮官員表示，美國總統拜登（Joe Biden）今天將下令政府機構開始研究發行數位美元貨幣。

根據聲明，這項計畫將聚焦在「研究和發展一種潛在的美國中央銀行數位貨幣（CBDC）」，並瞭解其中可能的利弊得失。

一名官員告訴媒體，「我們可能發行數位美元的影響深遠」；並強調，美國貨幣在全球經濟所扮演的角色至關重大。

白宮去年表示，正考慮廣泛監督加密貨幣市場，以因應更趨升高的勒贖軟體等網路犯罪威脅。

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在西方制裁俄羅斯、導致俄國斷絕與全球絕大部分經濟聯繫之際，俄羅斯精英階層使用加密貨幣規避西方制裁的疑慮升高；與此同時，中國等經濟體也著手創造自有的加密貨幣。

拜登的行政命令將要求司法部研究是否需要制定新法來創造新貨幣，聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）、消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Commission）等部會則將研究對消費者的影響。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110309

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