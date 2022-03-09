車諾比電廠斷電 恐使輻射外洩

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（中央社利維夫/維也納9日綜合外電報導）烏克蘭今天表示，曾發生全球最嚴重核災的車諾比（Chernobyl）核電廠遺址供電已中斷，恐使輻射外洩。但國際原子能總署（IAEA）表示，這不會對安全造成嚴重衝擊。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）透過臉書發表聲明說，車諾比電廠的供電已完全中斷；並表示，目前的戰事使「線路沒有恢復的可能」，廠內安全系統也已斷電。

該公司說，電力中斷後就無法對用過核燃料進行冷卻，可能會使輻射物質外洩，這些物質又可能隨風飄散到烏克蘭、白俄羅斯、俄羅斯和歐洲各地。該公司指車諾比核電廠大約有20000個用過的核燃料組件。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天在推特貼文說，「備用柴油發電機可供應48小時電力」；「在那之後，用過核燃料儲存設施的冷卻系統將停止運作。」

庫列巴說，俄羅斯必須緊急遵守臨時停火協議，以便修復通往車諾比核電廠的輸電線路，若斷電持續，可能造成輻射外洩。

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隸屬聯合國的IAEA則表示，儘管情況「違反重要的安全標準」，但它不認為斷電會嚴重影響安全。IAEA在推特推文說：「烏克蘭已將失去電力一事通知IAEA，在此情況下，IAEA認為對安全不會有嚴重衝擊。」

為避免再次發生核災，車諾比核電廠有超過2000名工作人員在當地進行控管，IAEA引述烏克蘭核子監管部門的話稱，在俄軍佔領下，工作人員的處境「正在惡化」。（譯者：楊明暐/核稿：張佑之）1110309