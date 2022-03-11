世衛組織建議烏克蘭 銷毀高危病原體以防外溢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社日內瓦10日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭持續交戰，世界衛生組織（WHO）今天告訴路透社，已建議烏克蘭銷毀境內公共衛生實驗室具高度威脅性的病原體，防止會在人群中傳染的「任何可能外溢事件」。

生物安全專家說，俄軍進犯烏克蘭並轟炸城市，一旦有任何設施損毀，致病病原體外溢的風險就會提高。

烏克蘭和許多國家一樣擁有公衛實驗室，專門研究如何緩解COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等危險疾病的威脅。美國、歐洲聯盟（EU）和世衛組織都曾支援烏克蘭的實驗室。

路透社詢問世衛組織在俄軍入侵之前、以及目前與烏克蘭的合作計畫，世衛透過電郵回覆說，與烏克蘭公衛實驗室已有數年合作經驗，目的在促進安全措施，協助預防「意外或蓄意釋出病原體事件」。

世衛組織表示：「作為這項計畫一環，WHO已強烈建議烏克蘭衛生部及其他專責機構銷毀具高度威脅性的病原體，以防任何可能的外溢事件。」

世衛組織不願說明是在何時建議，也未詳述這項建議涉及哪些病原體或毒素。至於烏克蘭是否聽從建議，世衛組織也未回答。

留在首都基輔的烏克蘭官員和烏國駐華府大使館對此均未置評。

自俄羅斯於2月24日攻打烏克蘭以來，烏國實驗室就是激烈資訊戰的核心議題之一。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）昨天重申長期以來的說法，聲稱美國在烏克蘭設有生物戰實驗室；美方和烏國則一向否認這類指控。

沙卡洛娃說，俄軍在烏克蘭發現的文件顯示有人透過銷毀實驗室樣本，「急著想抹去軍事生物計畫的證據」。路透社無法獨立證實她的說法。

烏克蘭總統發言人嚴正否認任何這類指控；美國政府發言人也強烈否認沙卡洛娃的說法，還說俄方可能利用這些控訴作為部署生物化學武器的藉口。

外交人員說，聯合國安全理事會明天將應俄羅斯要求開會，討論俄方有關美國在烏克蘭從事生物相關活動的說法，雖然俄方並未提供證據。

世衛組織的聲明並未提及生物戰，僅鼓勵各方合作，以安全處置所有病原體，並依需要尋求技術協助。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1110311