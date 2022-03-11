韓國準總統尹錫悅見中國大使 習近平賀電促合作

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（中央社記者廖禹揚首爾11日專電）韓國總統當選人尹錫悅今天在所屬國民力量黨部與中國駐韓大使邢海明會面，邢海明在會中轉交中國國家主席習近平的賀電，強調韓中是無法分割的重要夥伴，力促進一步發展合作。

尹錫悅與邢海明今天上午在位於汝矣島的國民力量黨部會面，由邢海明代為轉交習近平10日發來的祝賀信函，祝賀尹錫悅當選下屆韓國總統，並祝福尹錫悅未來施政順利，為韓國帶來發展與繁榮。

習近平在信中表示，中韓不僅是地理位置接近的鄰國，也是重要的合作夥伴，兩國建交以來為雙方人民帶來實質利益，也為促進國際和平安全及繁榮做出積極貢獻。

習近平指出，今年為中韓建交30週年，希望雙方都不忘建交初衷，持續深化友好合作，以穩定並長期發展戰略合作夥伴關係，為人民創造福祉。

尹錫悅與邢海明會面時也提到，韓中都是彼此的前3大貿易夥伴；邢海明則強調，韓國現在是中國第3大貿易夥伴，但明後年可能成為第2大貿易夥伴，「是無法分割的鄰國」。

尹錫悅先前雖提出追加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）政見，並在維持國防主權問題態度強硬，但仍表示會積極與中國發展經濟合作關係。他今天也表示，韓中建交30年來對雙邊人民在多種層面都帶來巨大幫助，也有助經濟發展。

邢海明也提到，中韓是在保守派政府執政時建交；尹錫悅也積極回應，表示自己手機還存有當時的影片。

對已擔任4次南韓大使及2次北韓大使的邢海明，尹錫悅也提到擔任檢察官時就見過邢海明，「當檢察官時有許多需要韓中司法合作的事」。（編輯：陳惠珍）1110311